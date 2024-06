Fluminense vive péssimo começo de Brasileiro - Marcelo Goncalves / Fluminense

Fluminense vive péssimo começo de BrasileiroMarcelo Goncalves / Fluminense

Publicado 29/06/2024 11:30 | Atualizado 29/06/2024 11:39

Rio - Lanterna do Brasileiro com apenas seis pontos em 12 jogos, o Fluminense tem péssimos números em sua campanha. Em relação ao ataque e a defesa, o número de gols em partidas do Tricolor evidencia o momento péssimo. No total, a equipe carioca foi vazada o dobro de vezes que conseguiu balançar as redes adversárias.

O Fluminense sofreu 20 gols em 12 jogos, sendo vazado em todas as partidas da competição até o momento. O Tricolor fez apenas dez gols, passando em branco em cinco jogos no torneio, sendo quatro nos últimos cinco duelos que fez na Série A.



A defesa do Fluminense é a segunda pior da competição, perdendo apenas para o Vasco que sofreu 24 gols. O saldo também é o segundo pior, sendo superado também pelo rival cruz-maltino que tem -12, contra -10 do clube das Laranjeiras. Em relação ao ataque, o Tricolor é o quarto pior, superando somente Grêmio e Internacional, que tem jogos a menos, e o Corinthians que fez apenas nove gols.



Em 12 jogos, o Fluminense tem uma vitória, três empates e sofreu oito derrotas na competição. Apenas o Vasco perdeu tanto. Neste domingo, o clube carioca e encara o Grêmio, penúltimo colocado, em Caxias do Sul em mais um confronto direto na luta contra o rebaixamento.