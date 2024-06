Fluminense sofreu cinco derrotas consecutivas e não vence há um mês - Lucas Merçon / Fluminense FC

Fluminense sofreu cinco derrotas consecutivas e não vence há um mêsLucas Merçon / Fluminense FC

Rio - Em crise e na lanterna do Brasileirão, o Fluminense parece não encontrar uma luz no fim do túnel para sair do fundo do poço. O Tricolor completou um mês sem vitória e amarga uma sequência de cinco derrotas consecutivas. Em caso de novo resultado negativo diante do Grêmio, domingo (30), igualará a pior marca de sua história no campeonato.

A última vitória do Fluminense foi no dia 29 de maio. Ou seja, há um mês. Na ocasião, o Tricolor venceu o Alianza Lima, do Peru, por 3 a 2, no Maracanã, pela Libertadores. Mesmo assim, ainda sofreu para vencer e não parecia encontrar soluções para as deficiências defensivas, como a bola aérea. Desde então, foram seis jogos, um empate e cinco derrotas.

Após a vitória sobre o time peruano, o Fluminense obteve um frustrante empate com o Juventude, dentro do Maracanã. O Tricolor vencia por 1 a 0, quando o goleiro Fábio errou um passe e entregou a bola no pé do adversário para bater com o gol vazio. Em seguida, o Tricolor foi derrotado pelo Botafogo por 1 a 0 e pelo Atlético-GO, de virada, por 2 a 1, no Maracanã. Foi o estopim da torcida com o técnico Fernando Diniz.

O Fluminense ainda manteve o técnico Fernando Diniz por mais dois jogos antes de desligá-lo. O Tricolor foi derrotado pelo Cruzeiro por 2 a 0, fora de casa, e pelo Flamengo, por 1 a 0, no Maracanã. Fim da linha para o treinador, que foi substituído por Marcão. Entretanto, pouca coisa parece ter mudado. Os problemas se repetiram, e o Flu sofreu uma dura derrota para o Vitória por 1 a 0, em casa.

Embora tenha conquistado vitórias pela Libertadores e Copa do Brasil em meio aos jogos do Brasileirão, o Fluminense não vence na competição há mais de dois meses. A última vitória (e única no campeonato até o momento) aconteceu no dia 20 de abril, contra o Vasco, no Maracanã. Desde então, disputou nove jogos, sofreu sete derrotas e dois empates.

A inoperância ofensiva do Fluminense tem sido um fator crucial para a queda de desempenho neste ano. Nos últimos seis jogos, marcou apenas duas vezes (um no empate com o Juventude e outro na derrota para o Atlético-GO). O Tricolor não chutou a gol nos clássicos contra o Botafogo e Flamengo, além de também ter passado em branco contra o Cruzeiro e Vitória.

A pior sequência da história do Fluminense

Essa é a pior sequência de derrotas do Fluminense no Brasileirão desde 2003. Na época, o Tricolor sofreu seis derrotas consecutivas na competição sob o comando de três técnicos diferentes: duas com Gilson Gênio, três com Joel Santana e uma com Renato Gaúcho. Naquela edição, ainda com 24 clubes, o Flu brigou contra o rebaixamento até o fim e terminou em 19º lugar com 52 pontos (22 derrotas em 46 jogos).

A sequência sem vitórias em 2003 ainda permaneceu após sofrer seis derrotas consecutivas. O Fluminense deu fim a série após empatar com o Cruzeiro (2 a 2), mas em seguida perdeu para o Fortaleza (3 a 1) e empatou com o Criciúma (1 a 1), antes de vencer o Corinthians por 2 a 0, com gols de Rodolfo e Sorato, no Maracanã, no dia 13 de agosto. O jejum no campeonato durou um mês e sete dias.

10/07/2003 - Ponte Preta 3 x 0 Fluminense - Técnico: Renato Gaúcho

13/07/2003 - Fluminense 1 x 3 São Paulo - Técnico: Gilson Gênio

16/07/2003 - Coritiba 3 x 0 Fluminense - Técnico: Gilson Gênio

19/07/2003 - Fluminense 1 x 4 Santos - Técnico: Joel Santana

24/07/2003 - São Caetano 2 x 0 Fluminense - Técnico: Joel Santana

27/07/2003 - Juventude 2 x 1 Fluminense - Técnico: Joel Santana

Risco de rebaixamento aumenta

Após a derrota para o Vitória, o Fluminense viu o risco de rebaixamento aumentar. Com apenas uma vitória em 12 rodadas, o Tricolor tem 76.7% de chances de cair para a segunda divisão do Brasileirão, de acordo com o Departamento de Matemática da UFMG. Corinthians e Grêmio, que aparecem à frente, estão distantes com 54.5% e 51.9%, respectivamente.

O próximo compromisso do Fluminense é mais uma batalha direta na luta contra o rebaixamento. O Tricolor enfrenta o Grêmio, neste domingo (30), às 16h (de Brasília), no Estádio Centenário, em Caxias do Sul, pela 13ª rodada do Brasileirão. Vale lembrar que os tricolores também se enfrentarão nas oitavas de final da Libertadores, nos dias 13 de agosto, em Porto Alegre, e 20, no Maracanã.