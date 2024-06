Marlon Santos poderá seguir no Fluminense - Marcelo Goncalves / Fluminense

Publicado 29/06/2024 15:11

Rio - Vivendo seus últimos dias de contrato no Fluminense, o zagueiro Marlon, de 28 anos, poderá ter seu contrato renovado. Marcão pediu para que a diretoria tricolor faça um esforço para manter o atleta. A ideia é um novo empréstimo até junho de 2025. As informações são do portal "GE".

O clube carioca já iniciou a negociação com o Shakhtar Donetsk, que detém os direitos de Marlon. O entendimento da comissão técnica é que o zagueiro tem qualidade para formar uma boa dupla de zaga ao lado de Thiago Silva no Fluminense.



A permanência de Marlon, no entanto, envolverá uma redução salarial. Essa foi uma das exigências do Fluminense para buscar a renovação. O Tricolor tentar acertar a situação o mais rápido possível para o defensor ter condições de entrar em campo nos próximos jogos contra Internacional e Fortaleza.



Revelado na base do Fluminense, Marlon voltou ao clube na temporada passada. Apesar de ter sido importante na conquista da Libertadores, o zagueiro nunca conseguiu conquistar a posição de titular na defesa tricolor.