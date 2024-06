Luciano Sánchez, zagueiro do Argentinos Juniors, sai de maca após quebrar a perna contra o Fluminense - Luis Robayo / AFP

Luciano Sánchez, zagueiro do Argentinos Juniors, sai de maca após quebrar a perna contra o FluminenseLuis Robayo / AFP

Publicado 29/06/2024 19:30

Marcelo compartilhou um vídeo do clube argentino que mostra o atleta realizando treinos com bola em campo e aproveitou para escrever uma mensagem de apoio: "Que alegria ver você fazer o que gosta".

Marcelo envia mensagem de apoio ao zagueiro do Argentinos Juniors Reprodução / Instagram

Com a publicação do lateral, a torcida do Fluminense também aproveitou para desejar um bom retorno aos gramados para Sánchez.

Entenda o que aconteceu no lance



Fluminense e Argentinos Juniors duelaram nas oitavas de final da Libertadores da América do ano passado. Aos 10 minutos do segundo tempo, Marcelo tinha domínio da bola, tentou aplicar um drible e, ao dar um passo, pisou na perna do adversário. Ao perceber a gravidade da lesão, o lateral-esquerdo parou o jogo e ficou aos prantos. Ele recebeu o cartão vermelho.

Sánchez passou por duas cirurgias para reconstruir os ligamentos do joelho esquerdo. Algumas semanas atrás, pôde retornar aos treinos no gramado, ainda fazendo trabalhos específicos, separado do restante do grupo.