Após a demissão de Diniz, Marcão comandará o Fluminense pela segunda vez no BrasileirãoLucas Merçon / Fluminense

Publicado 30/06/2024 10:07

Caxias do Sul - O Fluminense divulgou a lista de jogadores relacionados para o duelo com o Grêmio, neste domingo (30), às 16h (de Brasília), pelo Campeonato Brasileiro. Entre os atletas convocados por Marcão, aparecem algumas novidades: Arthur, Gustavo Ramalho, Jan Lucumí e Justen estarão à disposição no Estádio Centenário.

Os quatro já foram relacionados para outros confrontos do Brasileirão, mas ainda não entraram em campo na competição. Única novidade que não é cria de Xerém, Jan Lucumí chegou a reforçar o sub-20 tricolor recentemente e teve bom desempenho - fez três gols em quatro jogos.

Por outro lado, o técnico do Flu terá oito desfalques: Marquinhos, Manoel, Isaac e Lima (lesionados); André e Felipe Melo (em transição); Alexsander (suspenso); Jhon Arias (Copa América). Além deles, o goleiro Felipe Alves ficou de fora da relação.

Fluminense e Grêmio fazem embate direto contra a última posição do Campeonato Brasileiro. Neste momento, o Tricolor ocupa a lanterna, com seis pontos, e, o Imortal, a 19ª posição, com sete. No entanto, o clube gaúcho tem dois jogos disputados a menos na competição.

Confira a lista de relacionados do Fluminense

. Goleiros: Fábio, Gustavo Ramalho e Vitor Eudes;

. Defensores: Antonio Carlos, Calegari, Diogo Barbosa, Felipe Andrade, Guga, Justen, Marcelo, Marlon e Samuel Xavier;

. Meio-campistas: Arthur, Gabriel Pires, Martinelli, PH Ganso, Renato Augusto e Thiago Santos;

. Atacantes: David Terans, Douglas Costa, Germán Cano, Jan Lucumí, John Kennedy, Kauã Elias e Keno.