Marcão comanda o Fluminense interinamente

Publicado 30/06/2024 20:02

Rio - Marcão viu um jogo equilibrado na derrota do Fluminense para o Grêmio por 1 a 0 , neste domingo (30), em Caxias do Sul. O treinador fez uma análise da partida e explicou que mexeu no time para fortalecer a defesa. Nesse sentido, ele também disse que no próximo jogo, diante do Inter, no Maracanã, o Tricolor buscará mais o gol.

"Na verdade, a gente tem que adaptar gradativamente, tentar fazer isso. Fizemos uma mudança em relação ao jogo passado. Hoje, a gente tentou realmente equilibrar mais o jogo. Sabíamos que jogar aqui dentro seria mais difícil, um campo mais pesado. A gente botou um pessoal mais forte por dentro. Até certo momento, conseguimos equilibrar o jogo. Na verdade, acho que jogo todo foi equilibrado" disse Marcão.

"Em uma que eles conseguiram escapar ali, infelizmente, finalizaram. Sabíamos que teríamos essa dificuldade de jogo, até porque fizemos uma opção por uma defesa para proteger mais o gol. Cada jogo, cada momento, quinta-feira será pensado de uma forma diferente. Estaremos jogando em casa, diante do nosso torcedor, vamos buscar mais gol", completou.

O técnico interino ainda explicou a entrada de Lucumí na partida. A promessa colombiana, de apenas 20, tinha feito apenas dois jogos pelo profissional e estreou no Brasileirão neste domingo. O atacante substituiu Terans no intervalo, mas acabou expulso na reta final.

"Tem feito jogos interessantes na base e nos deu essa possibilidade de dar oportunidade para ele aqui em cima. Era um jogo em que a gente precisava de transição. Ele entrou justamente para isso. Uma pena que ele tomou um cartão muito rápido, depois ficou limitado e acabou fazendo uma outra falta. Foi justa a expulsão, mas serve de experiência. Um garoto que vai nos ajudar muito, já tem feito isso nos treinamentos".

O Tricolor das Laranjeiras segue com seis pontos e na lanterna do Campeonato Brasileiro. O próximo compromisso será contra o Internacional, às 20h de quinta-feira, no Maracanã.

Veja mais declarações de Marcão

Marcão comanda treino do Fluminense

VESTIÁRIO APÓS A PARTIDA



"O entendimento é de que duelaram, deram tudo e deixaram o que poderiam aqui dentro de campo. Jogar contra o Grêmio aqui, que já conhece o lugar, o campo um pouco diferente do que estamos acostumados. Eles sentiram muito porque sofreram o gol no momento com o jogo equilibrado".

"Nos causou uma decepção. Eles estão sofrendo, isso é um primeiro momento. Quando a gente chega no vestiário, está todo mundo sofrendo. É uma maneira de saber quem realmente vai tirar o Fluminense dessa situação são eles, somos nós. É conversando, se cobrando, um falando com o outro. Desse jeito, tenho certeza que a gente vai sair dessa situação o mais rápido possível".

LUCUMÍ



"O futebol tem dessas. A gente está falando de uma situação extra série. Faz tempo que a gente não vê isso, mas já aconteceu em alguns momentos. Fluminense foi campeão em 2012 e, em 2023, tivemos uma dificuldade. Outras equipes também".

"A única coisa que a gente fala é para retomarmos o mais rápido possível o nosso caminho. Estamos numa posição que é desconfortável, sem a confiança do nosso torcedor. Temos que sustentar mesmo essa pressão juntos, entender o momento e trabalhar para que no próximo jogo, a gente consiga reverter um quadro que é muito difícil. Temos grandes homens aí. Nós, juntos, vamos sair dessa".

FLUMINENSE BUSCA TÉCNICO



"A gente está aqui para servir o Fluminense, como sempre foi. Se tiver que o Marcão, vamos com esses guerreiros até o final. Se vier uma outra pessoa para nos ajudar, vai ser sempre da mesma forma, muito bem-vindo com a contribuição de todos para que a gente saia dessa situação o mais rápido possível".