Lance do jogo entre Grêmio e Fluminense Antonio Machado/Fotoarena/Estadão Conteúdo

Publicado 30/06/2024 17:56

Rio Grande do Sul - Na tarde deste domingo, 30, o Fluminense deixou a desejar mais uma vez e perdeu para o Grêmio por 1 a 0, pela 13ª rodada do Brasileirão, no Estádio Centenário, em Caxias do Sul. Gustavo Nunes anotou o único gol do dia. O Tricolor Carioca soma seis pontos e permanece na lanterna do campeonato. Já o Imortal, que ocupava o 19º lugar, chegou aos dez pontos e subiu uma posição.

Agora, o Fluminense vira a chave para a 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Tricolor das Laranjeiras volta a campo na próxima quinta-feira, às 20h, para enfrentar o Internacional no Maracanã.

O jogo

Mesmo em um primeiro tempo morno, o Fluminense teve dificuldades e viu o Grêmio ser superior e encontrar facilidade para chegar ao terço final do campo. O Imortal fechou a etapa inicial com 11 finalizações, mas foram poucas que efetivamente trouxeram perigo.

Na frente, o Tricolor Carioca só teve uma boa chance, que sofreu falta de Geromel na entrada da área e foi para a cobrança. O camisa 80 foi para a cobrança e finalizou no lado onde estava Marchesín, que fez a defesa. Este, aliás, foi o único chute do Flu no primeiro tempo.

No retorno do intervalo, o técnico Marcão promoveu a entrada de Lucumí. A entrada do jovem colombiano e própria mudança de postura fizeram o Fluminense apresentar uma melhora em relação ao primeiro tempo.

Apesar disso, quando o Grêmio conseguiu encaixar um bom ataque na etapa complementar, marcou. Pavón descolou ótimo passe para João Pedro, que invadiu a área pelo lado direito. O lateral rolou atrás para Gustavo Nunes, livre de marcação, finalizar sem chances de defesa para Fábio.

Após o gol, o Fluminense ainda tinha mais posse de bola, mas já produzia muito pouco ofensivamente. O Grêmio cresceu com o passar do tempo e voltou a ter controle da partida.

A situação do Tricolor Carioca ficou ainda mais delicada aos 43 minutos do segundo tempo, quando Lucumí levou o segundo cartão amarelo e foi expulso. Com dez em campo, o Flu, que já mostrava dificuldades, não conseguiu reagir.

Ficha técnica

Grêmio 1 x 0 Fluminense

Data e hora: 30/6/2024, às 16h

Local: Estádio Centenário, em Caxias do Sul (RS)

Árbitro: Paulo Cesar Zanovelli da Silva (FIFA/MG)



Cartões amarelos: Geromel e Dodi (GRE) / Cano (FLU)

Cartões vermelhos: Lucumí (FLU)

Gols: Gustavo Nunes (0-1) (16'/2ºT)

GRÊMIO (Técnico: Renato Gaúcho)

Marchesín; João Pedro, Geromel, Rodrigo Ely e Reinaldo; Dodi (Natã, 49'/2ºT), Pepê (Galdino, 25'/2ºT) e Edenílson (Carballo, 25'/2ºT); Cristaldo (Du Queiroz, 39'/2ºT), Gustavo Nunes e Pavón (Nathan Fernandes, 39'/2ºT).

FLUMINENSE (Técnico: Marcão)

Fábio; Samuel Xavier, Antonio Carlos, Marlon (Kauã Elias, 38'/2ºT) e Marcelo (Diogo Barbosa, 33'/1ºT); Thiago Santos, Martinelli Gabriel Pires (Paulo Henrique Ganso, 26'/2ºT); Terans (Lucumí, Intervalo), Keno e Cano (John Kennedy, 26'/2ºT).