Thiago SantosLucas Mercon / Fluminense

Publicado 30/06/2024 18:36

Rio Grande do Sul - Thiago Santos admitiu que o Fluminense "está devendo muito" após a derrota para o Grêmio por 1 a 0 , neste domingo (30), em Caxias do Sul. Ele também lamentou o resultado, mas destacou a importância do apoio dos tricolores para o próximo jogo. Na visão do camisa 29, grupo e torcida precisam ser um só neste momento.

"É complicado. A gente sabia que seria um jogo difícil. Enfrentamos uma equipe que também está brigando junto com a gente. Tínhamos que conquistar a vitória hoje. Infelizmente, não conseguimos. É trabalhar, não podemos parar. Sabemos que estamos devendo muito", disse Thiago Santos.

"Vamos trabalhar, quinta-feira tem outro jogo importante em casa. A gente está devendo muito para a nossa torcida, mas precisamos deles nesse momento para nos apoiar. Temos que ser um só nessa hora, todos pelo Fluminense. Sabemos da situação ruim, mas tenho certeza que logo as coisas viram e voltamos a vencer", completou.

O Tricolor das Laranjeiras segue com seis pontos e na lanterna do Campeonato Brasileiro. O próximo compromisso será contra o Internacional, às 20h de quinta-feira, no Maracanã.