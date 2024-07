Grêmio e Fluminense mediram forças no Estádio Centenário, em Caxias do Sul - Antonio Machado/Fotoarena/Estadão Conteúdo

Publicado 30/06/2024 18:09 | Atualizado 30/06/2024 18:09

Rio Grande do Sul- O Fluminense perdeu para o Grêmio por 1 a 0 no Estádio Centenário , em Caxias do Sul, neste domingo (30), em partida válida pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. Gustavo Nunes anotou o único gol do jogo. Abaixo, assista aos melhores momentos:





O Tricolor das Laranjeiras segue com seis pontos e na lanterna do Campeonato Brasileiro. O próximo compromisso será contra o Internacional, às 20h de quinta-feira, no Maracanã.