Felipe Melo foi expulso após a derrota do Fluminense para o Atlético-GO - Marcelo Gonçalves/Fluminense

Felipe Melo foi expulso após a derrota do Fluminense para o Atlético-GOMarcelo Gonçalves/Fluminense

Publicado 01/07/2024 18:30

Rio - O zagueiro Felipe Melo sofreu uma lesão na panturrilha esquerda durante o treino do Fluminense nesta segunda (1), no CT Carlos Castilho, e deve continuar sendo desfalque do Tricolor nos próximos jogos. O camisa 30 já vinha atuando no sacríficio por problemas na região.