Mano Menezes pode assumir o Fluminense - AFP

Publicado 01/07/2024 09:00 | Atualizado 01/07/2024 09:03

Rio - Mano Menezes se tornou o favorito do Fluminense para assumir o comando do Tricolor para tentar livrar a equipe carioca do rebaixamento. Odair Hellmann recebeu uma oferta de uma equipe do "Mundo Árabe" e ficou mais distante de retornar ao clube das Laranjeiras. As informações são da "TNT Sports".

O Fluminense, que tem Marcão como comandante interino, decidiu contratar um treinador para substituir Fernando Diniz após a derrota para o Vitória, na última quinta-feira. Além dos dois nomes, o clube carioca tentou Cuca, mas a oferta foi recusada.



O perfil que o Fluminense deseja é de um treinador experiente que já fez boas campanhas no Brasileiro. Outra peculiaridade avaliada é uma boa relação com jogadores do elenco tricolor. O Tricolor vive situação extremamente delicada no Campeonato Brasileiro. A sequência negativa fez com que o Tricolor demitisse Fernando Diniz após derrota para o Flamengo em clássico, no último dia 23.



Mano Menezes, de 62 anos, já passou por clubes importantes do futebol brasileiro como Corinthians, Grêmio, Internacional, Palmeiras, Cruzeiro e Flamengo. Ele também dirigiu a seleção brasileira. Seu último trabalho foi no Alvinegro Paulista, tendo deixado o clube em fevereiro deste ano.