Mano Menezes é o novo técnico do Fluminense

Publicado 01/07/2024 17:16

Rio - O Fluminense anunciou, na tarde desta segunda-feira (1º), a contratação do técnico Mano Menezes. Ele assinou contrato até o fim de 2024 e terá como principal missão salvar o Tricolor do rebaixamento no Brasileirão. O clube está na lanterna do campeonato, com apenas 6 pontos em 13 jogos.

Mano chega ao Fluminense junto com o auxiliar Sidnei Lobo e iniciará seu trabalho nesta terça-feira (2), quando se apresenta e comanda o grupo em treinamento no CT Carlos Castilho. A estreia deve acontecer na partida contra o Internacional, na quinta (4), às 20h, no Maracanã, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro.

A contratação de Mano Menezes tem como principal objetivo mudar o estilo de jogo do Fluminense, que ainda tem a forte presença de Fernando Diniz, demitido há última semana. Inicialmente, a ideia era apostar em Marcão, mas os dois últimos jogos fizeram a diretoria entender que era necessário buscar um novo nome.



A experiência no comando do Fluminense será a segunda de Mano Menezes no futebol carioca. Em 2013, o técnico gaúcho trabalhou no Flamengo, mas não deixou saudades. Ele pediu para deixar o clube após 22 jogos alegando que não conseguiu implementar sua ideia de jogo. Foram nove vitórias, seis empates e sete derrotas.



Mano Menezes estava desempregado desde que deixou o Corinthians, no início de fevereiro, após iniciar o Campeonato Paulista com quatro derrotas em cinco jogos e deixar a equipe em penúltimo lugar no estadual. Também coleciona passagens por Grêmio, Palmeiras, Cruzeiro Internacional e seleção brasileira.