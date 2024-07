Mano Menezes comandou o primeiro treino no Fluminense - Marcelo Gonçalves / Fluminense FC

Mano Menezes comandou o primeiro treino no FluminenseMarcelo Gonçalves / Fluminense FC

Publicado 02/07/2024 19:58

Rio - Mano Menezes iniciou os trabalhos para tirar o Fluminense da zona do rebaixamento, nesta terça-feira (2) . O técnico comandará o time pela primeira vez já na quinta (4), contra o Internacional, às 20h, no Maracanã, pelo Brasileirão. O Tricolor conta um retrospecto razoável em estreias de seus técnicos nos últimos dez anos. Abaixo, confira o retrospecto:

Desde 2014, o clube das Laranjeiras teve 14 treinadores, excluindo Marcão, que atuou como interino. Ao todo, foram sete vitórias, quatro empates e três derrotas.



Mano, de 62 anos, tem a missão de recuperar o Fluminense nesta temporada. O time é lanterna do Brasileirão e acumula seis derrotas seguidas, o que não acontecia desde 2003

O gaúcho estava desempregado desde que deixou o Corinthians, no início de fevereiro, após iniciar o Campeonato Paulista com quatro derrotas em cinco jogos e deixar a equipe em penúltimo lugar no Estadual. Ele também coleciona passagens por Grêmio, Palmeiras, Cruzeiro Internacional e seleção brasileira.



Desempenho na estreia de treinadores no Fluminense nos últimos dez anos

Renato Gaúcho - derrota - Madureira 3 x 2 Fluminense (Carioca 2014)

Cristóvão Borges - vitória - Fluminense 5 x 0 Horizonte (Copa do Brasil 2014)

Ricardo Drubscky - vitória - Fluminense 3 x 0 Cabofriense (Carioca 2015)

Enderson Moreira - empate - Fluminense 0 x 0 Corinthians (Brasileirão 2015)

Eduardo Baptista - derrota - Ponte Preta 3 x 1 Fluminense (Brasileirão 2015)

Levir Culpi - vitória - Fluminense 2 x 0 Criciúma (Primeira Liga 2016)

Abel Braga - vitória - Fluminense 3 x 2 Criciúma (Primeira Liga 2017)

Marcelo Oliveira - empate - Vasco 1 x 1 Fluminense (Brasileirão 2018)

Fernando Diniz - empate - Fluminense 1 x 1 Volta Redonda (Carioca 2019)

Oswaldo Oliveira - empate - Fluminense 1 x 1 Corinthians (Sul-Americana 2019)

Odair Hellmann - vitória - Cabofriense 0 x 1 Fluminense (Carioca 2020)

Roger Machado - vitória - Flamengo 0 x 1 Fluminense (Carioca 2021)

Abel Braga - derrota - Fluminense 0 x 1 Bangu (Carioca 2022)

Fernando Diniz - vitória - Fluminense 2 x 1 Junior Barranquilla (Sul-Americana 2022)