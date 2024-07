Mano Menezes comandou o primeiro treino no Fluminense - Marcelo Gonçalves / Fluminense FC

Mano Menezes comandou o primeiro treino no FluminenseMarcelo Gonçalves / Fluminense FC

Publicado 02/07/2024 18:32

Mano Menezes iniciou os trabalhos no Fluminense. O treinador gaúcho, de 62 anos, Rio -. O treinador gaúcho, de 62 anos, aceitou a proposta tricolor e tem a missão de salvar o clube do rebaixamento. O comandante teve o primeiro contato com funcionários e jogadores, nesta terça-feira (2), e conheceu instalações do CT Carlos Castilho, antes de comandar o primeiro treino visando o jogo contra o Internacional, quinta (4), no Maracanã.

"Sou técnico de futebol e vivo desses desafios. Aceitar a proposta é um atestado de credibilidade no grupo que analisei para vir assumir o trabalho. Quando você aceita um convite é porque você acredita que pode fazer um bom trabalho e acredita no grupo que está assumindo", disse o técnico Mano Menezes, que será apresentado oficialmente nesta quarta, às 12h, no CTCC, em entrevista à FluTV.

O novo treinador do Fluminense esteve acompanhado do presidente Mário Bittencourt e do diretor de futebol Paulo Angioni. Ele conheceu as instalações do CT Carlos Castilho, teve uma reunião com os funcionários e, por fim, teve o primeiro contato com o elenco tricolor. Mano Menezes tem carta branca da diretoria para fazer mudanças no time , implementar o seu estilo e deve pedir reforços.

Antônio Carlos, Diogo Barbosa, Douglas Costa, Fábio, Felipe Melo, Manoel, Marcelo, Paulo Henrique Ganso, Renato Augusto, Thiago Santos, Thiago Silva e Vitor Eudes. Ele também foi treinador de Fred, diretor de planejamento, no Cruzeiro. Mano Menezes já trabalhou com 12 jogadores do elenco do Fluminense . Entre as passagens por clubes e seleção brasileira, o treinador trabalhou com. Ele também foi treinador de Fred, diretor de planejamento, no Cruzeiro.

Além de conhecer parte do elenco, a diretoria do Fluminense procurou um treinador experiente e com histórico de boas pontuações no Brasileirão. Após atingir a sua pior campanha na era dos pontos corridos com 13 jogos disputados, o Tricolor tem pouca margem de erro para evitar o rebaixamento. Atualmente, o risco de queda é de 83,2%, de acordo com o Departamento de Matemática da UFMG.

Na lanterna do Brasileirão com apenas seis pontos conquistados em 13 jogos, o Fluminense volta a campo na próxima quinta-feira (4), às 20h (de Brasília), contra o Internacional, no Maracanã, pela 14ª rodada do campeonato. O Tricolor não vence há dez partidas, tem apenas uma vitória e está a cinco pontos do primeiro time fora da zona de rebaixamento.