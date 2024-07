Marlon em ação pelo Fluminense - Marcelo Gonçalves/Fluminense

Publicado 02/07/2024 14:57

permanência do zagueiro Marlon. De acordo com o site "ge", o defensor se recusou a aceitar uma redução salarial para permanecer nas Laranjeiras, condição imposta pelo clube carioca na negociação. Rio - O Fluminense ficou mais distante de um acordo pela. De acordo com o site "ge",, condição imposta pelo clube carioca na negociação.

Marlon teve seu contrato de empréstimo encerrado na última segunda-feira (1º) e deveria se reapresentar ao Shakhtar Donetsk-UCR. Porém, o jogador acionou a "cláusula de guerra" na Fifa para suspender o vínculo unilateralmente e seguir atuando fora da Ucrânia por conta do confronto com a Rússia. Além do Fluminense, um clube do Mundo Árabe também demonstrou interesse.

A recusa do defensor em reduzir seus vencimentos esfriou as negociações, mas um possível acordo ainda não está descartado. A diretoria quer a permanência de Marlon e deseja resolver a situação até quinta-feira (4).



Marlon tem contrato com o Shakhtar até o fim de 2026. Revelado na base do Fluminense, voltou ao clube na temporada passada. Apesar de ter sido importante na conquista da Libertadores, o zagueiro nunca conseguiu conquistar a posição de titular na defesa tricolor.