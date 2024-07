Mano Menezes e Fred trabalharam juntos no Cruzeiro - Vinicius Silva/Cruzeiro

Mano Menezes e Fred trabalharam juntos no CruzeiroVinicius Silva/Cruzeiro

Publicado 02/07/2024 11:47

contratação de Mano Menezes como novo técnico do Fluminense proporcionou um acerto de contas entre o treinador e Fred, diretor de planejamento do clube. Segundo o "ge", durante as negociações, os dois "apararam as arestas" por conta de desentendimentos que tiveram quando o ex-jogador foi comandado pelo gaúcho na seleção brasileira e no Cruzeiro. Rio - Aproporcionou um acerto de contas entre o treinador e Fred, diretor de planejamento do clube. Segundo o "ge", durante as negociações,quando o ex-jogador foi comandado pelo gaúcho na seleção brasileira e no Cruzeiro.

Nas conversas com Mano, Fred foi sincero e chegou a dizer que "se tivesse a cabeça de hoje na época em que jogava, entenderia melhor as decisões tomadas pelo treinador". O ídolo tricolor foi entusiasta e aprovou, junto à diretoria, o nome de seu ex-treinador para assumir o Fluminense neste momento de crise.

Ele quer mudanças no elenco e ganhou carta branca da diretoria. Durante as reuniões, Mano expôs para Fred, Paulo Angioni e o presidente Mário Bittencourt aquilo que julgava ser necessário para reverter a situação do Fluminense, que é o lanterna do Brasileirão com apenas 6 pontos em 13 jogos.

Qual era o atrito entre Fred e Mano?

O primeiro desentendimento entre Mano Menezes e Fred aconteceu em 2011. Vivendo grande momento naquela época com a camisa do Fluminense, o ex-jogador reclamou da falta de oportunidades na seleção brasileira e afirmou que "não criaria expectativa" sobre convocação "enquanto o Mano estivesse lá".

Os dois se reencontraram no Cruzeiro e integraram o elenco que foi rebaixado em 2019. Na época, pressionado pela campanha ruim no Brasileirão, Mano decidiu barrar Fred sem dar maiores explicações ao atacante, que não escondeu seu incômodo com a situação.

"É lógico que a gente fica triste por sair do time, mas a gente entende, também, que é uma característica do Mano, de marcar bem lá atrás, com todo mundo, e sair no contra-ataque, e eu não encaixo nessas características dele", declarou na época o dirigente tricolor.