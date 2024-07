Vini Jr recebe o cartão amarelo em Brasil x Colômbia - Ezra Shaw / Getty Images North America / Getty Images Via AFP

Vini Jr recebe o cartão amarelo em Brasil x ColômbiaEzra Shaw / Getty Images North America / Getty Images Via AFP

Publicado 03/07/2024 00:35

Estados Unidos - Vini Jr desfalcará o Brasil nas quartas de final da Copa América, contra o Uruguai. Isso porque ele recebeu o segundo cartão amarelo no empate em 1 a 1 com a Colômbia , nesta terça-feira (2), e precisará cumprir suspensão automática.

O atacante foi punido aos sete minutos do primeiro tempo, por acertar uma braçada em James Rodríguez. Vinícius recebeu o primeiro amarelo na rodada passada, na vitória sobre o Paraguai

"Muito difícil (substituí-lo), porque é o Vini. Estar sem ele é muito difícil, mas todos os 26 atletas que vieram para cá estão preparados. Não importa quem vai entrar no jogo, vai entrar para dar seu melhor para fazer o melhor para o Brasil", disse Endrick, ao SporTV.

O Brasil enfrentará o Uruguai no próximo sábado, às 22h (de Brasília), em Nevada. A Canarinho avançou às quartas como a segunda colocada do Grupo D. Já a Celeste foi a líder do Grupo C.