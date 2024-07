Marquinhos, do Brasil, em ação contra a Colômbia - Lachlan Cunningham / Getty Images Nort America / Getty Images via AFP

Publicado 03/07/2024 00:26

Estados Unidos - Marquinhos destrinchou os problemas do Brasil no empate em 1 a 1 com a Colômbia , nesta terça-feira (2), pela última rodada do Grupo D da Copa América 2024. O zagueiro apontou a dificuldade da equipe para saltar de linhas em direção ao ataque e citou a falta de controle do jogo em determinados momentos. Ele ainda destacou que o grupo ainda tem muito a crescer e admitiu que o time "precisa fazer muito mais".

"Acho que faltou mais controle de jogo da nossa parte. A gente não estava conseguindo ficar muito com a bola. Em alguns momentos, a gente até ficava, mas progredia muito pouco no campo adversário. A gente trabalhou muito a bola no nosso campo, tendo dificuldade para saltar essas linhas. Acho que foi isso que faltou. E ser honesto com nós mesmos. Enfrentamos uma seleção da Colômbia que vive um momento muito entrosado, de jogos sem perder. Então, penso que a gente tem muito a crescer, estamos tentando acelerar esse processo", disse Marquinhos, à TV Globo.

"É ser honesto com nós mesmos. A gente tem muito que crescer ainda, muito que melhorar, principalmente nesses grandes jogos. A gente precisa fazer muito mais, controlar muito mais o jogo. Saber usar a nossa força, que é ter a bola, trabalhar de um lado para o outro, utilizar os espaços quando a gente pode. Por muitas vezes, a gente acabou acelerando o jogo quando não precisávamos e acabamos perdendo o controle. Foi um pouco isso que aconteceu. Agora é analisar bem, o que passou, passou", completou.

Com o resultado, o Brasil avançou às quartas de final como o segundo colocado do Grupo D. Na próxima fase, a Seleção enfrentará o Uruguai. A partida acontecerá no próximo sábado, às 22h (de Brasília), em Nevada.

"Classificamos, um pouco mais difícil numa posição de segundo. Vamos enfrentar uma grande seleção na próxima rodada. Estar pronto. Cada jogo é uma final daqui para frente", finalizou.