Carlinhos conversa com Tite, técnico do FlamengoMarcelo Cortes/CRF

Publicado 03/07/2024 11:43 | Atualizado 03/07/2024 11:47

Rio - Líder do Brasileirão, o Flamengo tem sofrido com desgastes durante o período da Copa América. O Rubro-Negro enfrenta o Atlético-MG, nesta quarta-feira (3), às 21h30 (de Brasília), na Arena MRV, e deve ter o desfalque do centroavante Pedro. O artilheiro teve detectado um desgaste muscular e a tendência é que inicie a partida no banco. Com isso, Carlinhos deve ganhar uma nova oportunidade.

Carlinhos é o substituto imediato de Pedro. Sem Gabigol, que está afastado enquanto define o futuro, o ex-atacante do Nova Iguaçu terá uma nova oportunidade. A última vez que ele começou uma partida foi contra o Palmeiras, no Allianz Parque, pela 3ª rodada do Brasileirão. Na ocasião, ele foi substituído no intervalo após ter uma participação discreta.



Após se destacar no Campeonato Carioca na campanha do vice-campeonato do Nova Iguaçu, Carlinhos foi contratado pelo Flamengo. Entretanto, o centroavante ainda não atingiu a expectativa e ainda busca provar o seu valor. O jogador, de 27 anos, tem apenas três jogos disputados com o Manto Sagrado e uma média de cerca de 20 minutos por partida.

No Brasileirão, Carlinhos foi titular na partida contra o Palmeiras, no Allianz Parque. O centroavante atuou por 45 minutos, mas foi substituído no intervalo. Ele também atuou 13 minutos contra o Atlético-GO, na primeira rodada, e mais quatro minutos contra o Juventude, na 12ª rodada. Ele chegou a ficar oito partidas consecutivas sem ser utilizado.