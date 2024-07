Lucas Paquetá, meio-campista do West Ham - Divulgação/West Ham

Lucas Paquetá, meio-campista do West HamDivulgação/West Ham

Publicado 03/07/2024 18:38

Rio - O Flamengo definiu seu grande alvo para a janela de transferências do segundo semestre: Lucas Paquetá. A diretoria rubro-negra abriu conversas com o West Ham, da Inglaterra, pensando em repatriar o meio-campista da seleção brasileira em meio às investigações por participação em esquema de apostas esportivas.

As conversas ainda estão em fase inicial, mas as partes enxergam com bons olhos a possível transferência. Quem conduz é Marcos Braz, vice-presidente de futebol do clube. As informações são do site "ge".

Para isso, o Flamengo busca aproveitar tal cenário das acusações na Premier League para tirar Lucas Paquetá do país em que está sendo investigado e vê que a assinatura pode ajudar o jogador no processo que está em curso. O carinho da torcida rubro-negra também é um trunfo nas tratativas.

A vontade do clube da Gávea, mesmo com a negociação sendo tratada como complexa, é contar com o jogador na sequência das três frentes: Brasileirão, Copa do Brasil e Libertadores. Ainda não há uma conversa sobre os moldes de contrato - seja empréstimo ou compra por parte do Fla.

Enquanto isso, Lucas Paquetá foca na campanha da seleção brasileira na Copa América. O meia deve ir a campo no próximo sábado (6) para o duelo com o Uruguai, às 22h, pela fase quartas de final.