Carlinhos, do Flamengo, vibra com gol sobre o Atlético-MGGilvan de Souza / CRF

Publicado 03/07/2024 23:24

Belo Horizonte - O Flamengo sobrou em campo e venceu o Atlético-MG com autoridade por 4 a 2 na Arena MRV, na noite desta quarta-feira (3), pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. Bruno Henrique (2), Carlinhos e Ayrton Lucas fizeram os gols do triunfo rubro-negro. Hulk (2) descontou para o Galo. A equipe de Tite soma 30 pontos e segue na liderança da competição.

O Rubro-Negro volta a campo no próximo sábado, às 20h , para enfrentar o Cuiabá no Maracanã. A partida é válida pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O jogo

Com organização e eficiência, o Flamengo construiu uma boa vantagem na etapa inicial. O primeiro gol veio aos 14 minutos, após Luiz Araújo sofrer falta na lateral do campo. O próprio camisa 7 foi para a cobrança e mandou a bola na segunda trave, onde estava Bruno Henrique. O atacante pegou de primeira e mandou para o fundo das redes.

Melhor em campo, o Rubro-Negro ampliou a vantagem dez minutos depois. Luiz Araújo descolou um passe longo para Wesley, que se antecipou à marcação e finalizou rasteiro de perna esquerda. A bola bateu na trave e sobrou para Carlinhos. Bem posicionado, ele só teve o trabalho de empurrar a bola para o fundo das redes.

Com o 2 a 0 de vantagem, o Galo teve mais a bola, mas encontrou muita dificuldade para furar a bem postada zaga rubro-negra. A principal chance veio no passe de Fuchs para Cadu, que invadiu a área pelo lado direito passando pelas costas dos jogadores do Fla. Mesmo cara a cara com Rossi, ele se enrolou e mandou para fora.

No segundo tempo, o Flamengo voltou em cima do adversário e chegou ao terceiro gol em grande jogada de Ayrton Lucas. O lateral fez fila na defesa atleticana pelo lado esquerdo, invadiu a área e bateu cruzado para fazer o terceiro.

Pouco depois, aos 12 minutos, o Galo descontou com Hulk, de pênalti, assinalado após revisão do VAR. O gol, no entanto, não foi suficiente para o Atlético-MG esboçar uma reação. Isso porque, aos 17, Rômulo levou o segundo cartão amarelo por uma solada em dividida com Bruno Henrique e foi para os vestiários mais cedo.

O Fla, então, pisou no acelerador e ampliou a vantagem. Aos 23 minutos, Pedro descolou ótimo lançamento para Bruno Henrique. Livre de marcação, o atacante invadiu a área e finalizou no canto do goleiro para balançar as redes do Galo.

Mesmo com o cenário negativo, o Galo ainda tentou diminuir o prejuízo, mas parava em Rossi. Foi somente aos 45 que conseguiu o segundo gol. Após cruzamento na área, Hulk apareceu livre e completou para o fundo das redes.

O Fla, por sua vez, seguia com apetite de gols e criou outras várias chances, mas não ampliou a vantagem. Comissão técnica e jogadores reclamaram de pênaltis em cima de Pedro e Pulgar, mas nem o árbitro nem o VAR viram infrações.

Ficha técnica



Atlético-MG x Flamengo



Data e hora: 3/7/2024, às 21h30

Local: Arena MRV, em Belo Horizonte (BH)

Árbitro: Ramon Abatti Abel (FIFA/SC)



Cartões amarelos: Battaglia (CAM) / Bruno Henrique e Ayrton Lucas (FLA)

Cartões vermelhos: Rômulo (CAM)

Gols: Bruno Henrique (0-1) (14'/1ºT) / Carlinhos (0-2) (24'/2ºT) / Ayrton Lucas (0-3) (06'/2ºT) / Hulk (1-3) (12'/2ºT) / Bruno Henrique (1-4) (23'/2ºT) / Hulk (2-4) (45'/2ºT)

ATLÉTICO-MG (Técnico: Gabriel Milito)

Matheus Mendes; Rômulo, Battaglia e Bruno Fuchs; Paulo Vitor (Mariano, 21'/2ºT), Igor Gomes, Otávio e Gustavo Scarpa; Cadu (Palacios, 21'/2ºT), Paulinho e Hulk.

FLAMENGO (Técnico: Tite)

Rossi; Wesley, Fabrício Bruno, David Luiz e Ayrton Lucas (Léo Pereira, 27'/2ºT); Léo Ortiz (Pulgar, 27'/2ºT), Allan e Gerson (Victor Hugo, 35'/2ºT); Luiz Araújo (Lorran, 35'/2ºT), Bruno Henrique e Carlinhos (Pedro, 17'/2ºT).