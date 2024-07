Festa dos jogadores do Flamengo - Gilvan de Souza/Flamengo

Festa dos jogadores do FlamengoGilvan de Souza/Flamengo

Publicado 03/07/2024 23:44

Belo Horizonte - Na noite desta quarta-feira, 3, o Flamengo venceu o Atlético-MG por 4 a 2 na Arena MRV , em jogo da 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. Bruno Henrique (2), Carlinhos e Ayrton Lucas marcaram para o Rubro-Negro. Hulk (2) descontou pelo lado do Galo. Abaixo, assista aos melhores momentos da partida:





Com o resultado, o Flamengo chegou aos 30 pontos e segue na ponta da tabela. A equipe de Tite volta a campo no próximo sábado, às 20h, para enfrentar o Cuiabá no Maracanã. A partida é válida pela 15ª rodada da competição.