Thiago Maia em ação pelo Inter - Ricardo Duarte/SC Internacional

Publicado 03/07/2024 14:32

Rio - O Flamengo concluiu a transação com o Internacional pela venda em definitiva do volante Thiago Maia, que estava emprestado ao Colorado. O jogador assinou com o time gaúcho até o fim de 2026.

Desde o início, Flamengo e Inter queriam uma negociação em definitivo pelo jogador. No entanto, como o acordo foi fechado no último dia da primeira janela de 2024 e o tempo para conclusão era curto, as partes optaram por um empréstimo de um ano, com obrigação de compra de 4 milhões de euros (R$ 24,1 milhões na cotação atual).

O Inter já fez o pagamento ao Flamengo. O time carioca ficará com 2,85 milhões de euros (R$ 17,1 milhões) e ainda manterá 25% dos direitos econômicos de Thiago. O restante do valor será repassado ao Lille, da França, que também seguirá com os mesmos 25%.

Thiago Maia chegou ao Flamengo em 2020 e colecionou 169 partidas pelo clube, com cinco gols marcados. Com a camisa rubro-negra, conquistou oito títulos: Libertadores, Brasileiro, Copa do Brasil, Recopa Sul-Americana, duas Supercopas do Brasil e dois Campeonatos Cariocas.