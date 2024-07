Bruno Spindel e Marcos Braz - Gilvan de Souza/C.R. Flamengo

Bruno Spindel e Marcos BrazGilvan de Souza/C.R. Flamengo

Publicado 03/07/2024 13:51

Rio - Em busca de reforços para o segundo semestre, o vice de futebol, Marcos Braz, e o diretor executivo, Bruno Spindel, irão viajar para o continente europeu nos próximos dias. Os dois dirigentes do Flamengo irão viajar separadamente e terão entre outros assuntos a concretização da contratação de Marcos Antônio, volante da Lazio, como objetivo. As informações são do "GE".

Marcos Antônio, de 24 anos, tem tudo certo com o Flamengo, mas ainda falta o acerto com os clubes. A Lazio deseja uma opção de compra obrigatória, caso o volante atuasse em pelo menos 50% dos jogos do Rubro-Negro durante o período de empréstimo. Os dois clubes divergem sobre a situação.



A expectativa é de que o valor de compra envolvendo o atleta da Lazio gire entre 5 e 6 milhões de euros (de R$ 30,4 a R$ 36,4 milhões na cotação atual), mais bônus.



Além do volante, outros nomes vem sendo avaliados pelo clube carioca e a ida ao continente europeu pode significar avanços em negociações. Na última temporada, o Flamengo tinha a contratação de um lateral-direito e de um atacante como prioridades para o elenco.