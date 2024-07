Bruno Henrique em treino do Flamengo - Marcelo Cortes /CRF

Bruno Henrique em treino do FlamengoMarcelo Cortes /CRF

Publicado 04/07/2024 07:20 | Atualizado 04/07/2024 07:34

Rio - A vitória sobre o Atlético-MG por 4 a 2, em Belo Horizonte, foi especial para Bruno Henrique. O atacante, que marcou duas vezes, voltou a conseguir o feito com a camisa do Flamengo, após quase três anos. De quebra, ele ainda assumiu a vice-artilharia do clube carioca na temporada.

A última vez que Bruno Henrique havia marcado dois gols no mesmo jogo tinha sido no dia 29 de setembro de 2021, quando pelas quartas de final da Libertadores daquele ano, o atacante fez os gols da vitória do Flamengo sobre o Barcelona de Guayaquil, fora de casa.



Com a participação na vitória sobre o Galo, Bruno Henrique chegou aos seis gols na temporada, e assumiu a vice-artilharia do Flamengo em 2024. O atacante só está atrás de Pedro, que tem 26 gols no ano, e é o artilheiro não só do Rubro-Negro, mas do futebol brasileiro na temporada.



Bruno Henrique, de 33 anos, está na sua sexta temporada pelo Flamengo. O atacante vem alternando entre a titularidade e a reserva com Tite. Ele atuou em 33 jogos, fez seis gols e deu uma assistência em 2024.