Torcedor do Atlético-MG fez gestos racistas para a torcida do FlamengoReprodução

Publicado 04/07/2024 16:34

Torcedor do Atlético-MG fazendo gestos racistas para a torcida do Flamengo na Arena MRV.



O Galo procura o torcedor "para aplicar as punições previstas nas regras da Arena MRV e no regulamento do programa de sócio-torcedor".



Nas imagens, registradas por um torcedor do Flamengo, o atleticano aparece discutindo com os flamenguistas que estão no setor visitante do estádio do Galo. Depois,