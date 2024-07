Bruno Henrique, do Flamengo, brilhou na vitória sobre o Atlético-MG - André Fabiano/Estadão Conteúdo

Publicado 04/07/2024 21:25

Rio - Destaque na vitória do Flamengo sobre o Atlético-MG por 4 a 2 , na última quarta-feira (3), Bruno Henrique fez a famosa comemoração de Cristiano Ronaldo após os dois gols que marcou. Em entrevista à Fla TV nesta quinta (4), o atacante explicou que a forma de celebrar foi um pedido do filho Lorenzo.

"Já estava na cabeça desde o jogo contra o Cruzeiro. Lorenzo, meu filho, ama o Cristiano Ronaldo. No jogo contra o Cruzeiro, ele falou: 'papai, faz o gol e faz a comemoração do Cristiano Ronaldo'. Perguntei: 'como o Cristiano Ronaldo comemora?'. Ele foi e fez. Na terça-feira, quando sair de casa para a viagem, ele falou de novo: 'papai, não esquece, não'. Ele ficou muito feliz, muito contente", contou Bruno Henrique.

Durante a entrevista, o atacante fez elogios a Wesley. O lateral-direito, que é cria da base do Flamengo, ainda não nas graças da torcida. No entanto, tem somado boas partidas nas últimas semanas e, diante do Galo, teve participação direta no lance do segundo gol ao se antecipar a Gustavo Scarpa e ficar com a bola.

"É um jogador que está muito bem. É uma potência, um menino que tem uma trajetória muito grande. A qualidade... Vejo que vai melhorando cada vez mais. É um jogador muito importante para a gente", destacou Bruno Henrique.

Agenda e tabela

Com o resultado, o Flamengo chegou aos 30 pontos e segue na ponta da tabela. A equipe de Tite volta a campo no próximo sábado, às 20h, para enfrentar o Cuiabá no Maracanã. A partida é válida pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro.