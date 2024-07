David Luiz brilhou na vitória do Flamengo sobre o Bahia - Gilvan de Souza/CRF

David Luiz brilhou na vitória do Flamengo sobre o BahiaGilvan de Souza/CRF

Publicado 04/07/2024 18:06

Rio - No Flamengo desde 2021, David Luiz explicou como a pandemia o influenciou para acertar com o Rubro-Negro. Distante de familiares, o zagueiro sentiu a necessidade de retornar ao futebol brasileiro para voltar a ter proximidade com seus entes. Além disso, relatou já estar preparado para lidar com a pressão de jogar no clube da Gávea.

"Ah, David, mas você vai pro Flamengo, é pressão? Vou. Ah, David, mas hoje eles te amam, amanhã eles te odeiam. Mas depois de amanhã eles amam de novo. Ah, David, mas você não precisa disso. Eu preciso disso para viver. Eu preciso ir contra o sistema. Eu não posso me acovardar e fugir daquilo que eu tenho a oportunidade na minha vida, que é de mostrar pras pessoas que é possível. Que não é só ajudá-las a celebrar, mas é ajudá-las também a enxergar como torcer, como ver as pessoas. E que muitas vezes a frustração delas não tá na gente, tá na vida. Aquilo é só um momento de escape. Da ansiedade, da depressão, da tristeza", disse David Luiz ao "The Player's Tribune".



Antes de fechar com o Flamengo, o camisa 23, que passou quase duas décadas na Europa, confessou ter de cinco a dez times no velho continente interessados em contar com seu futebol. No entanto, afirmou que se gostasse de comodismo, não teria reforçado o clube da Gávea. Além disso, reiterou que seu papel no Rubro-Negro vai muito além do campo.



Ao todo, o defensor possui 112 jogos com a camisa rubro-negra, tendo marcado três gols, sendo dois no último mês de junho, e duas assistências.