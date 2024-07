Flamengo tem 76.2% de aproveitamento durante período de Copa América - Gilvan de Souza/Flamengo

Publicado 05/07/2024 08:45 | Atualizado 05/07/2024 08:49

Rio - O Flamengo superou obstáculos durante a Copa América e disparou na liderança do Brasileirão. Apesar dos desfalques dos convocados e do desgaste físico, o Rubro-Negro tem o melhor aproveitamento durante o período da competição continental e se firmou no topo da tabela.

Em sete jogos sem os jogadores convocados para a Copa América, o Flamengo conquistou cinco vitórias, um empate e uma derrota, além de marcar 13 gols e sofrer oito. Ao todo, o Rubro-Negro tem 76.2% de aproveitamento durante o período da competição continental.

O Flamengo teve cinco jogadores convocados para a Copa América. São eles: os laterais Varela e Viña e os meias De la Cruz e Arrascaeta, pelo Uruguai, e o volante Pulgar, pelo Chile. Além das ausências, o Rubro-Negro também sofreu com desgastes físicos, que obrigaram o técnico Tite a realizar improvisações.

Chance de título aumenta

Com a vitória sobre o Atlético-MG e o tropeço do Palmeiras diante do Grêmio, o Flamengo aumentou a vantagem na liderança para três pontos. Sendo assim, as chances de título aumentaram para 34.7%, de acordo com o Departamento de Matemática da UFMG.

O Flamengo volta a campo neste sábado (6), às 20h (de Brasília), contra o Cuiabá, no Maracanã, pela 15ª rodada do Brasileirão. O Rubro-Negro terá uma sequência de dois jogos em casa e aposta no desempenho como mandante para se manter na liderança do campeonato.