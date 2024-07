Flamengo nunca perdeu para o Cuiabá no Maracanã - Gilvan de Souza / Flamengo

Publicado 05/07/2024 19:21

Rio - O Flamengo terá o Cuiabá pela frente na próxima rodada do Campeonato Brasileiro, no Maracanã, e busca manter o bom retrospecto contra o Dourado no Rio de Janeiro. Atuando como mandante, o Rubro-Negro nunca perdeu para o time auriverde.

Até aqui, os clubes duelaram três vezes no Maracanã na história do Brasileirão: foram duas vitórias do Flamengo e um empate sem gols.O time comandado pelo técnico Tite é o líder da competição, com 30 pontos, e se apega no bom retrospecto diante do Cuiabá para seguir com vantagem na ponta da tabela. No geral, inclusive, o Rubro-Negro só foi derrotado em uma oportunidade pelo Dourado: em 2023, na Arena Pantanal, por 3 a 0.