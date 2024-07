Igor Jesus disputou três jogos no Brasileirão até aqui, sendo dois como titular - Marcelo Cortes / CRF

Publicado 05/07/2024 15:51

Rio - O Flamengo deve ganhar um reforço para enfrentar o Cuiabá, neste sábado (6). O volante Igor Jesus se recuperou de um entorse no tornozelo esquerdo e tem chances de ser relacionado pelo técnico Tite para o confronto pelo Brasileirão. As informações são do jornalista Venê Casagrande.

O Rubro-Negro é o líder do Campeonato Brasileiro, com 30 pontos. Neste sábado (6), duela com o Cuiabá, às 20h (de Brasília), no Maracanã, em jogo válido pela 15ª rodada.