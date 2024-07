Gabigol está de saída do Flamengo - Marcelo Cortes / Flamengo

Publicado 05/07/2024 13:38

Rio - O Palmeiras segue como maior interessado na contratação de Gabigol, que deve deixar o Flamengo em breve. Porém, o Verdão não tem pressa para ter o atacante e entende que a melhor estratégia para ficar com o camisa 99 é esperar o fim de seu contrato com o time carioca, em 31 de dezembro. As informações são do "ge".

No entendimento da diretoria e da comissão técnica do Palmeiras, o elenco está bem servido com o que tem atualmente. Por isso, esperar 2025 é o caminho mais provável, já que a contratação se tornaria mais viável financeiramente, e o time paulista negocia diretamente com o estafe de Gabigol.

Além disso, pesa também a questão salarial. A chegada de Gabigol incharia a folha do Palmeiras para o restante de 2024. Para o próximo ano, a tendência é que alguns nomes bem remunerados sejam negociados.

Um pré-contrato imediato seria a melhor solução para o Palmeiras, mas há temor pelo lado do jogador pelos seis meses que ele ainda teria que ficar no Flamengo. O jogador já não vem sendo aproveitado por Tite e o clima com a torcida não é bom após o episódio com a camisa do Corinthians.