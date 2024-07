Gabigol está cada vez mais perto de um fim de ciclo no Flamengo - Marcelo Cortes /CRF

Publicado 02/07/2024 08:52

Rio - Com Gabigol autorizado a negociar com outros clubes pelo Flamengo, o Palmeiras ainda avalia o que irá fazer em relação ao atacante. O clube paulista tem interesse e irá negociar com o artilheiro. Porém, ainda não sabe se irá tentar a contratação imediata ou esperar o fim do vínculo do jogador com o Rubro-Negro. As informações são do portal "GE".

O Alviverde teria paciência para esperar o fim do vínculo de Gabigol com o Flamengo e assim tem avaliado a possibilidade de oferecer um pré-contrato. O Rubro-Negro deixou claro que para liberar o atacante terá que receber algum tipo de compensação.



A decisão de esperar pode ser boa para o Palmeiras pelo lado financeiro, porém, pode ser arriscada porque algum outro clube pode surgir e acertar a contratação do atacante. O empresário de Gabigol foi liberado para negociar com outros clubes, e o artilheiro está afastado do elenco rubro-negro.



Gabigol é um dos maiores ídolos da história do Flamengo, tendo sido protagonista de dois dos três títulos da Libertadores do clube. Desde o ano passado, o atacante vem em declínio técnico e também se envolvendo em situações polêmicas que arranharam sua imagem no Rubro-Negro.