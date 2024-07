Lucas Paquetá foi convocado para representar a seleção brasileira na Copa América - Rafael Ribeiro / CBF

Publicado 01/07/2024 13:27

Rio - Novo treinador do West Ham, Julen Lopetegui, mostrou solidariedade com Lucas Paquetá, mesmo à distância e sem ter trabalhado com o brasileiro. O espanhol afirmou que o jogador está sofrendo bastante com o risco de receber uma punição por supostamente ter se envolvido em uma manipulação de cartões amarelos no Campeonato Inglês.

"Sabemos que ele e sua família estão sofrendo muito neste momento. Eu o vi sorrindo na última partida, foi bom. Somos a família dele, vamos cuidar dele", afirmou o treinador.



Paquetá é acusado de ter levado quatro cartões amarelos de forma proposital para influenciar que uma ou mais pessoas lucrassem com apostas. São os duelos contra contra Leicester (2022), Aston Villa (2023), Leeds (2023) e Bournemouth (2023), todos válidos pelo Campeonato Inglês. O meia, que nega as acusações, está apto a jogar pelo clube e pela seleção brasileira mesmo acusado.



O ex-lateral-direito Kynan Isaac, de 31 anos, que foi suspenso por dez anos por tomar um um cartão amarelo suspeito em uma partida da Copa da Inglaterra, entre o Stratford Town, seu clube, e o Shrewsbury Town, em 2021. Com isso, existe o risco do brasileiro recebeu uma punição ainda maior, caso seja condenado.