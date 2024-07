Árbitro Anderson Daronco (RS) aplicando um cartão vermelho - Cesar Greco / Palmeiras

Publicado 01/07/2024 11:37

Rio - As novas regras do futebol aprovadas pela International Board (IFAB), em março, entraram em vigor a partir desta segunda-feira (1). Ao todo, cinco mudanças foram implementadas. Elas já estavam sendo utilizadas em competições que começaram antes de 1º de julho, como no Brasileirão, na Eurocopa e Copa América.

Entre as novas regras implementadas está a substituição por concussão, já em uso em competições como Brasileirão, Eurocopa e Copa América. A alteração por concussão cerebral poderá ser realizada independente das cinco substituições. Caso este protocolo seja acionado, as duas equipes recebem uma substituição adicional.



Além das cinco regras já aprovadas pela IFAB, estão sendo realizados testes de possíveis novas mudanças para os próximos anos, visando a melhora do comportamento dos jogadores em campo e a proteção da arbitragem. Entre eles está a recomendação que apenas o capitão do time pode falar com o árbitro em determinadas situações.

Novas regras aprovadas pela IFAB:

1) Substituições adicionais permanentes de concussão serão uma opção de competição de acordo com o protocolo necessário.

2) Cada time deve ter um capitão que use uma braçadeira de identificação.

3) Os jogadores são responsáveis pelo tamanho e adequação das suas caneleiras, que continuam a ser uma parte obrigatória do seu equipamento.

4) As infrações de mão não deliberadas, e pelas quais são aplicadas penalidades máximas, devem ser tratadas da mesma forma que outras faltas.

5) Parte da bola deve tocar ou ultrapassar o centro da marca de pênalti, e a invasão dos jogadores de campo será penalizada apenas se tiver impacto.