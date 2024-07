Fan Zone Copa América oferece diversão em Copacabana - Januzzi Filmes

Fan Zone Copa América oferece diversão em CopacabanaJanuzzi Filmes

Publicado 01/07/2024 10:52 | Atualizado 01/07/2024 10:53

Rio - Após receber 8 mil torcedores na última sexta-feira, dia 28, quando o Brasil derrotou o Paraguai pelo placar de 4 a 1 ao som do Grupo Fundo de Quintal, a Fan Zone da Copa América encerra a primeira fase da competição nesta terça-feira, dia 2, em mais uma noite repleta de atrações e ingressos gratuitos por meio do site sympla.com.br, em Copacaba.



A partir das 17h, o público terá à disposição mais um dia de experiências na arena montada no posto 2 da Praia de Copacabana. Entre apresentações de DJs, espaços de patrocinadores com entretenimento e distribuição de brindes, os torcedores curtirão show de Baile Charme e Toni Garrido, para elevar o clima de energias positivas para a seleção brasileira.



Em campo, Vinicius Jr. e companhia enfrentam a Colômbia, a partir das 22h, na Califórnia (EUA), em jogo que define os classificados do Grupo D para a próxima fase da Copa América. Para ser o primeiro colocado, o Brasil precisa de vitória simples, enquanto o empate garante o segundo lugar.

Na estreia, o espaço reuniu mais de 6 mil pessoas com show do músico Xande de Pilares e exibição da partida entre Brasil e Costa Rica. Na última sexta-feira, recorde de público: em noite com roda de samba do Grupo Fundo de Quintal, foram 8 mil presentes. Assim, o evento já reuniu mais de 14 mil torcedores no total.



A próxima data de programação já está definida, em caso de classificação da Seleção Brasileira para as quartas de final da Copa América. Será no sábado, dia 6, em horário e adversário que dependem da posição final do país no grupo. As atrações, incluindo o show principal, serão reveladas ao longo da semana pela organização do evento.