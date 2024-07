Luiza Marcato é musa do OnlyFans - Reprodução / Instagram

Publicado 01/07/2024 08:00

Rio - Torcedora do Flamengo, a musa do OnlyFans, Luiza Marcato, já viveu uma experiência impressionante em uma relação sexual. No ano passado, ela contou que já fez sexo por 18 horas seguidas com um parceiro e explicou como esse fato aconteceu.

"O problema é ter gente para aumentar essa marca. Para ficar tanto tempo transando, precisa ser alguém que gere uma química. [...] Fiz com um cara que mora em outro país, nos vimos pouquíssimas vezes. Ele também era assinante. Veio passar um dia inteiro comigo e acabou rolando", afirmou.

Na semana passada, Luiza gravou um vídeo vestindo a camisa do Flamengo ao lado de outras musas do OnlyFans: Débora Peixoto, Larissa Sumpani, Rafaela Sumpani e Flor de Damiana.



"A gente sabe que o Flamengo é o time com a maior torcida do Brasil e como tinha o jogo neste domingo, combinamos de assistir juntas. Lá, já começamos as brincadeiras. Tomara que os jogadores mantenham a liderança, porque se forem campeões, vai ter mais conteúdos do Flamengo. Isso só me faz ver que o Flamengo está comigo em todas as horas", disse.