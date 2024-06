Larissa Sumpani é musa do OnlyFans - Reprodução / Instagram

Publicado 29/06/2024 16:00

Rio - Musa do OnlyFans, Larissa Sumpani, participou ao lado de outras três estrelas da plataforma de conteúdo adulto, de um vídeo com em que apareceu vestindo a camisa do Flamengo. Dona de uma rara beleza, ela foi eleita Miss Bumbum e também posou na revista Playboy. Em junho deste ano, ela se submeteu a uma cirurgia íntima.

O procedimento chamado ninfoplastia teve como objetivo diminuir o tamanho dos pequenos lábios de Larissa. Ela afirmou que se sentia incomodada com a situação e por isso operou. "Os pequenos lábios não estavam com um tamanho legal, isso sempre me incomodou. Decidi que era hora de corrigir isso", disse.

A musa do OnlyFans também se submeteu a uma rotina intensa de academia e uma dieta, perdendo assim peso. "Depois que emagreci bastante na academia, notei que os grandes lábios ficaram muito magrinhos. Então, decidi colocar uma gordurinha neles para dar um volume mais harmônico", concluiu.