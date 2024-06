Thiago Braz está fora dos Jogos de Paris - Wagner Carmo/CBAt

Thiago Braz está fora dos Jogos de ParisWagner Carmo/CBAt

Publicado 29/06/2024 13:00 | Atualizado 29/06/2024 13:04

Rio - Dono de duas medalhas olímpicas, o atleta Thiago Braz, de 30 anos, não irá representar o Brasil nos Jogos Olímpicos de Paris. Ele não conseguiu o índice durante o Troféu Brasil, realizado neste sábado, em São Paulo, falhando nas três tentativas que fez na altura de 5,82m.

Thiago Braz estava suspenso por conta de um caso de doping, mas conseguiu uma limitar para competir em busca do índice olímpico. Ele testou positivo com a substância ostarina, utilizada para o aumento de massa muscular em um exame realizado em julho do ano passado.



Em maio deste ano, a World Athletics, entidade máxima do atletismo mundial, confirmou um gancho de 16 meses, e o saltador só poderia voltar a competir em novembro. Mas o advogado Marcelo Franklin, entrou com recurso na Corte Arbitral do Esporte (CAS), e o órgão concedeu uma liminar, na última quarta.



O atleta do salto com vara tem 6,03m como melhor marca da carreira. Ele conquistou a medalha de ouro nos Jogos do Rio em 2016, e na última edição da Olimpíada em Tóquio faturou o bronze.



