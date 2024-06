Dorival Júnior opinou sobre momento da seleção brasileira - Rafael Ribeiro / CBF

Publicado 29/06/2024 11:00

Estados Unidos - O Brasil goleou o Paraguai por 4 a 1, na segunda rodada, e finalmente conquistou sua primeira vitória na Copa América. Em segundo lugar no Grupo D, a Seleção está na visão de Dorival atrás de algumas equipes no continente. Duas delas, a equipe verde e amarela poderá encarar em breve.

"Acho que no nosso continente temos três equipes que chamam atenção: Argentina, ultima campeã, campeã mundial, merece respeito e atenção, a Colômbia que vem crescendo assustadoramente, Uruguai que vem com ótimo trabalho, base forte que vem sendo renovada, essa última geração é consistente. Temos de ter cuidado", afirmou.



As três seleções citadas por Dorival Júnior venceram seus dois primeiros compromissos e garantiram classificação para as quartas de final. Além delas, a Venezuela também conseguiu o mesmo feito.



O Brasil irá encarar a Colômbia, na próxima terça-feira, em disputa pelo primeiro lugar do Grupo D, e também para confirmar a sua classificação. Caso empate, a Seleção avançará em segundo, se vencer passa em primeiro. Em caso de derrota terá que torcer para a Costa Rica ou o Paraguai não tirarem a vantagem de saldo grande que o Brasil tem no momento.



Outra seleção citada por Dorival, o Uruguai poderá enfrentar o Brasil. Caso avance em segundo do grupo D, a Seleção irá encarar o líder do Grupo C que provavelmente será a seleção celeste.