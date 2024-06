Vini Jr. fez dois gols contra o Paraguai - Rafael Ribeiro / CBF

Publicado 29/06/2024 10:00

Rio - Destaque da seleção brasileira na vitória sobre o Paraguai, na Copa América, por 4 a 1, Vini Jr encerrou um longo jejum com a camisa verde e amarela. O atacante, de 23 anos, voltou a balançar as redes pelo Brasil em uma competição oficial, algo que não acontecia desde a Copa do Mundo de 2022.

Na última vez que havia marcado com a camisa da seleção brasileira em um torneio oficial, o Brasil também venceu por 4 a 1. Foi nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2022, no dia 5 de dezembro daquele ano. Além de Vini Jr, Neymar, Richarlison e Paquetá fizeram os gols da Seleção.



O jejum de Vini Jr durou um ano e meio. Foram quatro partidas: um jogo pela Copa do Mundo de 2022, três pelas Eliminatórias para o Mundial de 2026 e a estreia da Copa América de 2024.



Com o resultado, o Brasil ficou mais perto de se classificar para as quartas de final da competição. A equipe de Dorival volta aos gramados na próxima terça-feira contra a Colômbia e joga por um empate para avançar. Uma vitória fará a Seleção terminar o grupo D em primeiro lugar.