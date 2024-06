Jogadores da Ucrânia agradecem apoio da torcida na Euro 2024 - Miguel Medina / AFP

Publicado 29/06/2024 14:32

Berlim - A Ucrânia foi eliminada na fase de grupos da Eurocopa na última quarta-feira (26), após empatar sem gols com a Bélgica. No entanto, por causa da guerra no país, o desempenho da seleção foi considerado uma verdadeira superação.

A federação ucraniana publicou um vídeo nas redes sociais com imagens dos jogadores agradecendo em vários idiomas. No final, o técnico Serhiy Rebrov comenta: "Somos adversários em campo, mas nos orgulhamos de sermos amigos fora dele. Agradecemos a todos os que continuam a apoiar a Ucrânia".