Bruno Guimarães em entrevista coletiva - Rafael Ribeiro / CBF

Bruno Guimarães em entrevista coletivaRafael Ribeiro / CBF

Publicado 30/06/2024 22:30

Rio - Um dos destaques do Brasil na Copa América, o volante Bruno Guimarães, de 26 anos, falou sobre o próximo compromisso da Seleção contra a Colômbia, nesta terça-feira. O jogador afirmou que não deseja ser poupado na partida que pode selar a classificação da equipe canarinho em primeiro lugar do grupo na competição.

"Dorival se for poupar, já não me poupe porque eu quero jogar. Sou fominha para caramba, quero estar em campo. Se tomar o cartão pega para as quartas, então não sei o que vai acontecer", afirmou.



Bruno Guimarães analisou a campanha do Brasil na competição, com um empate sem gols contra a Costa Rica, e uma goleada de 4 a 1 contra o Paraguai. O volante pregou cautela.



"Nem todo empate e derrota são tão reais, tivemos 20 finalizações e não ganhamos. E nas vitórias temos coisas a melhorar também. Alisson fez milagre que nos manteve vivo contra o Paraguai. É manter o pé no chão, não foi nada, foi uma vitória só. Temos jogos difícil contra a Colômbia", disse.