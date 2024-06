Bellingham e Kane fizeram os gols da vitória da Inglaterra - Adrian Dennis / AFP

Publicado 30/06/2024 15:44

Alemanha - A Inglaterra não teve vida fácil contra a Eslováquia e passou muito perto de uma eliminação precoce na Euro 2024, mas conseguiu a virada por 2 a 1 na Arena AufSchalke, neste domingo (30), e avançou às quartas de final. Os ingleses buscaram o empate na reta final do segundo tempo e ficaram em vantagem no tempo extra.

Nas próxima fase da Eurocopa, a seleção inglesa enfrentará a Suíça, que eliminou a Itália . A partida acontecerá no próximo sábado (6), às 13h (de Brasília), na Düsseldorf Arena.

Lance do jogo entre Eslováquia e Inglaterra Patricia de Melo Moreira / AFP

A Eslováquia abriu o placar com Schranz, aos 25 minutos do primeiro tempo, após bom passe de Strelec. Cara a cara com Pickford dentro da área, o atacante não desperdiçou a oportunidade e balançou as redes.



A Inglaterra tinha mais posse, mas não conseguia furar a defesa da Eslováquia. Entretanto, na reta final do segundo tempo, os ingleses aumentaram a pressão e conseguiram o gol do empate com Jude Bellingham. Após cruzamento na área aos 50 minutos, Guéhi desviou, e o camisa 10 finalizou de bicicleta para balançar as redes em Gelsenkirchen.



O resultado forçou a prorrogação. Logo no primeiro minuto do tempo extra, os ingleses construíram a virada. Palmer cobrou falta na área, e o goleliro Dubravka cortou. Eze pegou o rebote e chutou torto, mas a bola caiu chegou em Toney, que cabeceou em direção à pequena área. Harry Kane estava atento ao lance e apareceu para completar de cabeça e garantir o triunfo inglês.