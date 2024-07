Daniella Chavez é musa do OnlyFans - Reprodução / Instagram

Publicado 30/06/2024 19:00

Rio - A eliminação do Chile na Copa América irritou a musa do OnlyFans, Daniella Chavez. Presente nos Estados Unidos, a beldade criticou a atuação da arbitragem no empate da seleção do seu país contra o Canadá. Além disso, novamente, a modelo sugeriu um favorecimento para a seleção argentina na competição.

"Hoje foi um ataque armado ao Chile como diabos eles sempre nos roubam!! A Conmebol matou o futebol. Dê a taça para os ladrões da Argentina e da Conmebol comemorarem... a decisão de hoje é nojenta, lixo! Eles são todos ladrões!!", afirmou a modelo.

A modelo se tornou famosa em 2015 após ter vivido um affair com Cristiano Ronaldo. Na ocasião, o português tinha um relacionamento com a russa Irina Shayk. Apesar da grande repercussão, Daniella afirmou que não teve um envolvimento mais profundo com CR7.