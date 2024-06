João Cancelo e João Félix defenderam o Barcelona na última temporada - Divulgação

Publicado 30/06/2024 17:00

Espanha - O Barcelona anunciou as saídas de João Cancelo, João Félix e Marcos Alonso, mas apagou apagou as postagens sobre os dois primeiros e manteve apenas a do lateral espanhol. O contrato dos três é válido somente até este domingo (30).

De acordo com o jornalista Fabrizio Romano, especialista no mercado de transferências, a situação dos portugueses, que atuaram por empréstimo no Barça, está em aberto. João Cancelo pertence ao Manchester City, enquanto João Félix, ao Atlético de Madrid. As partes conversam para manutenção dos atletas no clube catalão.

Já Marcos Alonso não continuará no Barcelona. Ele chegou em 2022 após longa passagem pelo Chelsea. Com a camisa do time espanhol, ele disputou um total de 45 e marcou três gols.

Na atual temporada, porém, disputou apenas oito partidas. Ele sofreu uma lesão nas costas e chegou a passar por cirurgia. Como pertencia ao Barcelona, Marcos Alonso fica livre no mercado.