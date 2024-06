Jamal Thiaré roubou a bola e fez o gol da vitória do Atlanta United - Reprodução/X @MLS

Jamal Thiaré roubou a bola e fez o gol da vitória do Atlanta UnitedReprodução/X @MLS

Publicado 30/06/2024 15:07 | Atualizado 30/06/2024 15:14

Estados Unidos - O Atlanta United contou com um gol "à la Ronaldo Fenômeno" para vencer o Toronto por 2 a 1, na noite do último sábado (29), pela MLS. Já aos 52 minutos do segundo tempo, o goleiro Gavran jogou a bola no chão, se preparou para dar um chutão e não percebeu que Jamal Thiaré estava logo atrás. O atacante aproveitou o vacilo e balançou as redes. Confira no vídeo abaixo:

Jamal Thiaré with the sneaky game winner. pic.twitter.com/QZbSn8paZU — Major League Soccer (@MLS) June 30, 2024

Ronaldo Fenômeno fez um similar em 1993, durante o jogo do Cruzeiro contra o Bahia no Mineirão. O goleiro Rodolfo Rodríguez soltou a bola para se lamentar e não percebeu que o então jovem centroavante estava próximo. Com faro de gol, o atacante aproveitou a oportunidade e marcou.