Edina Alves apita o confronto nesta segunda-feira (1), às 22h (de Brasília)Sam Hodde / Getty Images via AFP

Publicado 30/06/2024 12:01

O confronto entre Bolívia e Panamá, nesta segunda-feira (1), entrará para a história da Copa América. Isso porque, pela primeira vez, a arbitragem será totalmente feminina em um jogo do torneio continental. A brasileira Edina Alves (SP) será a árbitra e terá Neuza Back (SP) como sua auxiliar, ao lado da colombiana Mary Blanco.

Mary Penso, Brooke Mayo e Kathryn Nesbitt, dos Estados Unidos, além de Tatiana Guzmán, da Nicarágua, também foram escaladas para o duelo. Mary Penso, Brooke Mayo e Kathryn Nesbitt, dos Estados Unidos, além de Tatiana Guzmán, da Nicarágua, também foram escaladas para o duelo.

As seleções medem forças às 22h (de Brasília), no Exploria Stadium, em Orlando, em partida válida pela terceira rodada da primeira fase.

No Grupo C, a Bolívia perdeu os dois primeiros jogos e aparece na última posição. Já o Panamá ainda luta por uma vaga nas quartas de final. Os Estados Unidos, que enfrentam a seleção uruguaia também nesta segunda-feira (1), estão no páreo - ambos somam três pontos.