Douglas Luiz está entre os convocados de Dorival Júnior para representar a seleção brasileira na Copa AméricaRafael Ribeiro / CBF

Publicado 30/06/2024 10:44

Cria do Vasco , Douglas Luiz foi anunciado pela Juventus, da Itália, na manhã deste domingo (30). O meio-campista de 26 anos assinou vínculo por cinco temporadas, até meados de 2029. Ele é o primeiro reforço da Velha Senhora com o técnico ítalo-brasileiro Thiago Motta no comando.