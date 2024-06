Poatan teve mais uma atuação de gala e nocauteou Prochazka no UFC 303 - (Foto: Reprodução)

Poatan teve mais uma atuação de gala e nocauteou Prochazka no UFC 303 (Foto: Reprodução)

Publicado 30/06/2024 16:00

Chamado para defender o cinturão dos meio-pesados há 15 dias, Alex Poatan topou o desafio de salvar o UFC 303, realizado na noite deste sábado (29), em Las Vegas (EUA). E para coroar todos os fãs presentes, o campeão voltou a nocautear Jiri Prochazka, desta vez com um chute alto plástico. Já o co-main event foi algo que movimentou a noite. Cerca de 4h para a luta, já com o evento em andamento, Dan Ige foi chamado para o lugar de Brian Ortega - que passou mal. O havaiano pesou já na T-Mobile Arena e fez um peso-casado de até 74,8kg com Diego Lopes. Em um feito inédito, o combate aconteceu e o manauara venceu por unanimidade.



Ainda no UFC 303, mais brasileiros entraram em ação. Mayra Sheetara sofreu um corte profundo na testa e saiu derrotada no card principal. Radicado no Brasil, o irlandês Ian Garry levou a melhor sobre Michael Page, em uma das lutas mais aguardadas. Já no card preliminar, Jean Silva e Vinícius LokDog triunfaram e seguem invictos na companhia.

O main event teve início com estudo de ambos os lados, mas logo os lutadores passaram a trocar golpes. Alex Poatan aplicou alguns low kicks, enquanto Jiri Prochazka respondia com uma movimentação mais intensa. O brasileiro chegou a aplicar dois cruzados que não pegaram em cheio. Na sequência, o tcheco tentou pressionar o campeão na grade. Já no último segundo da primeira parcial, o paulista acertou um cruzado e levou o oponente ao knockdown.Após ser salvo pelo gongo no primeiro round, na volta para o segundo assalto não teve jeito. Poatan acertou um chute alto na cabeça de Prochazka, que já caiu sem condições. O campeão ainda conectou mais alguns golpes até o árbitro Herb Dean encerrou a disputa e confirmou a segunda defesa de título de Poatan nos meio-pesados.Diego Lopes teve mais poder de ataque no primeiro round, onde trabalhou bons golpes no infight. Dan Ige mantinha uma distância, mas quando entrava no raio de ação do brasileiro, sofria com ataques. Na reta final, em uma entrada de queda do havaiano, o "Franja" chegou a encaixar um triângulo, mas não concluiu a finalização. Já no segundo assalto, "50k" aplicou um high kick, que foi defendido pelo manauara. Na sequência, já no chão, Diego voltou a pegar as costas do adversário e pressionar até o fim da parcial.Já no terceiro assalto, a história da luta mudou. O havaiano ligou o senso de urgência e passou a andar mais para frente, onde começou a entrar golpes. Diego, mais cansado, tentou fazer o jogo de Grappling, até pegou as costas do adversário, mas perdeu a posição e sofreu até o fim do assalto com o ground and pound de "50k". Após 15 minutos, Diego Lopes conquistou a vitória por unanimidade e engata a quarta vitória na companhia. Já Dan Ige, que assumiu a luta com o UFC 303 já em andamento, volta a ser derrotado.Mayra Sheetara iniciou o primeiro round no UFC 303 colocando pressão em Macy Chiasson. A brasileira aproveitou as brechas para aplicar cotoveladas, chutes rodados e combinações de jab-direto. Apesar disso, a americana respondeu com ataques que não deixavam a mineira confortável.Já no segundo round, Chiasson voltou mais ativa e derrubou Sheetara. Trabalhando o ground and pound, a americana acertou algumas cotoveladas, sendo que uma entrou com mais violência e abriu um profundo corte na testa da brasileira. O árbitro Chris Tognoni paralisou a luta, solicitou que a mineira fosse atendida pelo médico do UFC e, pela gravidade do ferimento, optou por encerrar a disputa. Chiasson ficou com a vitória por nocaute técnico e embala com duas vitórias nos galos. Inconformada com o desfecho do confronto, Sheetara conhece um segundo revés seguido.Após um breve início de trocação, Ian Garry segurou a perna de Michael Page em uma tentativa de chute e derrubou o adversário. Na grade, o irlandês fez a transição para as costas, chegou a encaixar um justo mata-leão, mas não foi capaz de finalizar a disputa. Já no segundo assalto, "MVP" voltou controlando mais a distância e aplicando golpes, mas logo Garry grudou e ficou boa parte do tempo pressionando na grade. Já na reta final, Page ficou mais solto e esboçou ataques mais contundentes.Já no terceiro assalto, Garry entrou em uma double leg, mas recebeu um golpe de encontro. "MVP" acabou ficando por cima no chão, mas não teve muita ação, por ter sido neutralizado. Quando o duelo voltou em pé, Page seguiu mais incisivo e viu o irlandês grudar e ficar pressionando em uma tentativa de escalar nas costas. No fim, por decisão unânime, Ian Garry levou a vitória, manteve a invencibilidade no MMA e chegou ao oitavo triunfo pelo Ultimate. Já Page conhece a primeira derrota na organização.O primeiro round foi intenso e marcado por movimentação dos dois lutadores no UFC 303. Jean Silva controlou mais o centro do octógono e tentou encurralar Charles Jourdain na grade. O canadense respondia e, ao ganhar confiança na luta, se expôs e levou um knockdown com um gancho do brasileiro. Na sequência, o "Lord" pressionou, mas não conseguiu encerrar a disputa.Na sequência do segundo round, Jourdain fugiu da trocação e buscou imediatamente a luta agarrada. No entanto, o canadense não teve muito tempo. Durante uma defesa de single leg, Jean acertou um uppercut e "Air" caiu desnorteado. O árbitro Marc Goddard rapidamente encerrou a disputa. Com o nocaute, o peso-pena da Fighting Nerds, que não bateu o peso para esta luta, engata a 10ª vitória seguida, sendo a segunda no UFC. Já Charles apresenta o segundo revés seguido.LokDog domina oponente e vence mais umaVinícius LokDog começou a disputa já mostrando toda a qualidade do seu jogo em pé e acertou um low kick no rival. Ricky Simon, para responder, chegou a derrubar o brasileiro, mas não teve efetividade. O gaúcho seguiu melhor na primeira parcial e foi assim até o segundo round, onde fez os melhores ataques. Apesar de usar o Grappling, o americano não mostrava eficiência para progredir o seu ataque.O panorama seguiu semelhante no terceiro assalto, com LokDog mostrando boas armas em pé para castigar e neutralizar o adversário no UFC 303. No fim, por decisão unânime, o brasileiro chegou a segunda vitória no peso-galo e manteve o 100% de aproveitamento no Ultimate. Já Simon chegou ao terceiro revés e está em situação delicada na companhia.Alex Poatan derrotou Jiri Prochazka por nocaute técnico no 2RDiego Lopes derrotou Dan Ige por decisão unânime dos juradosPeso meio-pesado (até 92,9kg): Anthony Smith x Roman DolidzeMacy Chiasson derrotou Mayra Sheetara por nocaute técnico no 2RIan Machado Garry derrotou Michael Page por decisão unânime dos juradosJoe Pyfer derrotou Marc-Andre Barriault por nocaute técnico no 1RAndre Fili derrotou Cub Swanson por decisão unânime dos juradosJean Silva derrotou Charles Jourdain por nocaute no 2RPayton Talbott derrotou Yanis Ghemmouri por nocaute técnico no 1RGillian Robertson derrotou Michelle Waterson-Gomez por decisão unânime dos juradosMartin Buday derrotou Andrei Arlovski por decisão unânime dos juradosRei Tsuruya derrotou Carlos Hernandez por decisão unânime dos juradosVinicius LokDog derrotou Ricky Simon por decisão unânime dos jurados